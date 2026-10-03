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Spor Kart görüp cezalı duruma düşmüşlerdi: Arda ve Barış izinli olarak kamptan ayrıldı
Spor

Kart görüp cezalı duruma düşmüşlerdi: Arda ve Barış izinli olarak kamptan ayrıldı

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Kart görüp cezalı duruma düşmüşlerdi: Arda ve Barış izinli olarak kamptan ayrıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. Belçika maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen iki milli futbolcuya izin verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim’deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı" denildi.

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