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Ekonomi

Benzine ve motorine büyük indirim

Motorinde litre başına 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.

2020-04-22 16:29:00 - 2020-04-22 16:54:06
Benzine ve motorine büyük indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine ise 31 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Benzin 5 liranın altına indi

Bugünkü indirim ile benzine bu hafta üç gün arka arkaya indirim gelmiş oldu. Benzine pazartesi günü 5 kuruş, dün 8 kuruş indirim gelmişti. Son indirim ile birlikte benzin, üç gün içerisinde 44 kuruş ucuzlamış oldu ve 4.87 ile tekrar 5 TL’nin altına geriledi.

Benzin fiyatlarında 4.80’li seviyeler en son 2016 yılının Kasım ayında görülmüştü. Böylelikle benzin yaklaşık üç buçuk yıl önceki fiyatına geri dönmüş oldu.

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Yorumlar

Vatandaş

Gerçekten çok ilginç bir medyasınız. Zam gelince haber yapılmıyor. İndirim olunca haber yapıyorsunuz. Habercilik bumu. Size göre ülke şu an süper iyi.  insanlar işsiz ve geçim derdinde,eğitim, sağlık, tarım bitme noktasında,  sizin umurunuzda değil.
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mahalle sakini

son iki ayda yaklaşık litrede 2,5 liralık bir indirim oldu bu indirime karşılık haber sitelerini gazetecileri ulaşımda indirim yapmaları yönünde habare yapmalarını mahalle sakinleri adına rica ediyorum.
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