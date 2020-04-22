Benzine ve motorine büyük indirim
Motorinde litre başına 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine ise 31 kuruş indirim geldiğini açıkladı.
Benzin 5 liranın altına indi
Bugünkü indirim ile benzine bu hafta üç gün arka arkaya indirim gelmiş oldu. Benzine pazartesi günü 5 kuruş, dün 8 kuruş indirim gelmişti. Son indirim ile birlikte benzin, üç gün içerisinde 44 kuruş ucuzlamış oldu ve 4.87 ile tekrar 5 TL’nin altına geriledi.
Benzin fiyatlarında 4.80’li seviyeler en son 2016 yılının Kasım ayında görülmüştü. Böylelikle benzin yaklaşık üç buçuk yıl önceki fiyatına geri dönmüş oldu.