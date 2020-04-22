Benzine ve motorine büyük indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine ise 31 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Benzin 5 liranın altına indi

Bugünkü indirim ile benzine bu hafta üç gün arka arkaya indirim gelmiş oldu. Benzine pazartesi günü 5 kuruş, dün 8 kuruş indirim gelmişti. Son indirim ile birlikte benzin, üç gün içerisinde 44 kuruş ucuzlamış oldu ve 4.87 ile tekrar 5 TL’nin altına geriledi.

Benzin fiyatlarında 4.80’li seviyeler en son 2016 yılının Kasım ayında görülmüştü. Böylelikle benzin yaklaşık üç buçuk yıl önceki fiyatına geri dönmüş oldu.