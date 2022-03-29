Benzine indirim geldi mi son dakika? Motorin (mazot) ne kadar inecek?

Rusya'nın Ukrayna'daki petrol depolarını vurması ve Husiler'in Suudi Arabistan'da petrol tankerini hedef alması küresel piyasaları tekrar etkiledi. Rusya’nın Ukrayna toprakalrını işgale başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 130 dolar aşmıştı. Türkiye’nin gayretleri sonucu Rusya ve Ukrayna taraflarını aynı masa etrafında bir araya geldi. Müzakerelerin Türkiye’de yapılacak olması petrol fiyatlarını daha da ayağına çekti. Hal böyle olunca da benzin ve motorini indirim beklentisi de söz konusu oldu.

Geçtiğimiz haftayı 120,1 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,6 artışla 116,5 dolardan kapanmasının ardından yeni haftanın açılışında 113,9 dolar seviyelerinde dengelendi. Petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirime neden olmakta. Bundan dolayı da araç sahipleri gözünü benzin ve motorin fiyatlarına çevirdi. Peki benzine indirim var mı? Motorin, benzin indirimi ne kadar olacak?

Motorine indirim ne kadar?

Motorinin litre fiyatında 30 Mart 2022 itibariyle inecek. Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Güncel motorinin litre fiyatı

25 Mart gece saat 12:00'den sonra gelen son zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:

İstanbul motorinin litre fiyatı ne kadar? 23,53

İzmir motorinin litre fiyatı ne kadar? 23.64

Ankara motorinin litre fiyatı ne kadar? 23.64