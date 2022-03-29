Benzine indirim geldi mi son dakika? Motorin (mazot) ne kadar inecek?
Mazot litre fiyatı ne kadar? Benzin güncel fiyatı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul’a taşınması küresel piyasaları da rahatlatmaya yetti. ABD ve AB’nin yangına körükle gider gibi Rusya’yı kışkırtması savaşı daha da işin içinden çıkılmaz hale getirirken, elini taşın altına koyan tek ülke Türkiye. Rusya ve Ukrayna savaşında müzakerelerin Türkiye’de olması nedeniyle piyasalar olumlu yanıt vermekte. Petrol fiyatları bir hayli düştü. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle akaryakıt indirimin de kapıda olması anlamına geliyor. Peki benzine ne kadar indirim olacak? Motorin indirimi ne kadar? Benzin litre fiyatı kaç? Benzine indirimi ne kadar? İşte güncel benzin, motorin fiyatları.
Rusya'nın Ukrayna'daki petrol depolarını vurması ve Husiler'in Suudi Arabistan'da petrol tankerini hedef alması küresel piyasaları tekrar etkiledi. Rusya’nın Ukrayna toprakalrını işgale başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 130 dolar aşmıştı. Türkiye’nin gayretleri sonucu Rusya ve Ukrayna taraflarını aynı masa etrafında bir araya geldi. Müzakerelerin Türkiye’de yapılacak olması petrol fiyatlarını daha da ayağına çekti. Hal böyle olunca da benzin ve motorini indirim beklentisi de söz konusu oldu.
Geçtiğimiz haftayı 120,1 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,6 artışla 116,5 dolardan kapanmasının ardından yeni haftanın açılışında 113,9 dolar seviyelerinde dengelendi. Petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirime neden olmakta. Bundan dolayı da araç sahipleri gözünü benzin ve motorin fiyatlarına çevirdi. Peki benzine indirim var mı? Motorin, benzin indirimi ne kadar olacak?
Motorine indirim ne kadar?
Motorinin litre fiyatında 30 Mart 2022 itibariyle inecek. Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Güncel motorinin litre fiyatı
25 Mart gece saat 12:00'den sonra gelen son zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:
İstanbul motorinin litre fiyatı ne kadar? 23,53
İzmir motorinin litre fiyatı ne kadar? 23.64
Ankara motorinin litre fiyatı ne kadar? 23.64