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Benzine 20 kuruş indirim! Pompaya 11 kuruş yansıyacak

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek. İndirim pompa fiyatına ise 11 kuruş olarak yansıyacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:56
Benzine 20 kuruş indirim! Pompaya 11 kuruş yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.

İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:56
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