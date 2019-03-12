Benzine 15 kuruş zam Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, yürürlüğe giren zammın ardından Ankara’da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,43 liradan 6,58 liraya, İzmir’de 6,48 liradan 6,63 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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