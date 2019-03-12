Benzine 15 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.12 Mart 2019 Salı 11:47
Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, yürürlüğe giren zammın ardından Ankara’da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,43 liradan 6,58 liraya, İzmir’de 6,48 liradan 6,63 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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