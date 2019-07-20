Benzinde 20 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında, pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak şekilde 20 kuruş indirim yapıldı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
Benzinin litre fiyatında 20 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıdı. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir’de 7,14 liradan 7,03 liraya indi.
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