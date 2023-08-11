Benzin zammının sorulduğu kadından muhabirin beklemediği cevap! 'Hangisi arabasını sattı?'

Röportajda konuşan kadın, zamlara gösterilen sert tepkileri eleştirdi.

'Hangisi arabasını sattı?'

"Hayat pahalı, küresel pahalılaşma var. Vatanımızı sevelim, yerin dibine sokmayalım. Sabredelim." diyen kadın şöyle devam etti:

Vatanını, milletini aşağılıyor bu Z kuşağı denen kesim. Özgüvensizlik, Avrupa hayranlığı... Gidip yaşasınlar, görsünler. Kim arabasını, ikinci evini sattı ya? Geçenlerde bir arkadaş, devlet memuru, krediyle araba almış. Hala da alınıyor. Kimse lüksünden ve standardından, ben dahil, taviz vermedi.