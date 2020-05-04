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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Bu geceyarısından geçerli olacak şekilde benzine 7, motorine 16 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:59:20 -
Benzin ve motorine zam

Bu geceyarısından geçerli olacak şekilde benzine 7, motorine 16 kuruş zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından akaryakıtta fiyat artışını duyurdu. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 16 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar bu geceyarısından itibaren geçerli olacak. Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,27 liraya, Ankara’da 5,60 liraya, İzmir’de 5,42 liraya yükselecek.


Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 4,96 liraya, Ankara’da 6,04 liraya, İzmir’de 5,06 lira olacak.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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