Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda
Ürünlerin ton fiyatlarının uluslararası piyasada artış göstermesi nedeniyle yeni haftayla birlikte benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
Benzin ve motorinin litre fiyatlarında yeni hafta ile birlikte artış bekleniyor.
HaberTürk'te yer alan habere göre, uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk artışı gündeme getirdi.
Pazartesiyi salıya bağlayan gece zam bekleniyor
Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 559 dolardan 565 dolara, motorin ton fiyatının 538 dolardan 564 dolara çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruş artış yapılması bekleniyor.
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