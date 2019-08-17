0553 313 94 23

Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda

Ürünlerin ton fiyatlarının uluslararası piyasada artış göstermesi nedeniyle yeni haftayla birlikte benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda

Benzin ve motorinin litre fiyatlarında yeni hafta ile birlikte artış bekleniyor.

HaberTürk'te yer alan habere göre, uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk artışı gündeme getirdi.

Pazartesiyi salıya bağlayan gece zam bekleniyor

Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 559 dolardan 565 dolara, motorin ton fiyatının 538 dolardan 564 dolara çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruş artış yapılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
  1. Benzin ve motorinin litre fiyatları
  2. benzine zam
  3. motorine zam
  4. Uluslararası piyasalar
  5. benzin ton fiyatı

YORUM YAZ

  • Nadir BabaNadir Baba10 dk önce
    Reis Allah senin müstahakını versin. Memura emekliye yüzde 3 zam...herşeye yüzde 25 zam.Sana verdiğimiz oylar haram olsun. Bir daha bizden oy alamayacaksın. Hanedanını da al ve git artık. Sevgimiz nefrete dönüşmek üzere. İyiyken git de hayırla yad edelim seni. Biraz daha oyalanırsan trenden haksız yere attıklarına benzer şekilde seni de atarız trenden, akparti senin ve ailenin kişisel malı değil. Hainlik etme artık, lütfen git...
  • SalihSalih25 dk önce
    Zam olacağı zaman 2 günde indirim olacağı zaman 15 günde işlem yapıyorlar. Halk biraz nefes alsın bırakın be. Bu zamlar devam ederse gerçekten oy vermeyi bırakacağım. Devlet gelirini arttırmak istiyorsanız öncelikle israfa, keyfi uygulamalarla ilgili önlem alınması daha uygun olacaktır. Her olumsuzluğu ilk halk çekmek zorunda değil.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
  1. Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
  2. Felaketin izleri hiç geçmedi
  3. Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret..
  4. Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu..
  5. Sason’da hibe desteğiyle yapılan apart..
  6. (Özel) Sarıyer’de iki ana kolonu..
  7. İstanbul'daki sağanak
  8. Şuhut’ta yöresel pazara yoğun ilgi
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos..
  10. Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
  11. Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden..
  12. Şiddetli rüzgar, dut ağacını evin..
  13. Ordu’da eksi 40 derecede fındık..
  14. Giresun’da en fazla ödenek yol ve içme..
  15. Kafede darbedilen gaziye destek ziyareti
  16. 10 kişilik aile ölümden döndü
  17. Antalya’da fuhuş operasyonu: 66..
  18. Hurda eşyalarını yığdığı parktan..
  19. MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen..
  20. MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi..
  21. Sudan'da geçici Anayasal Bildiri..
  22. Karşıdan karşıya geçerken hayatını..
  23. Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her..
  24. Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan..
  25. Bahçelievler’de yağış nedeniyle yol..
  26. Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
  27. Şiddetli yağış sonrası Eminönü’ndeki..
  28. MHP Lideri Bahçeli: "Acılara..
  29. Çaycuma ADD Gençlik kollarını kuruyor
  30. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle..
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

Günün Karikatürü

17 Ağustos 2019
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu