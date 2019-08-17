Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda Ürünlerin ton fiyatlarının uluslararası piyasada artış göstermesi nedeniyle yeni haftayla birlikte benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.

Benzin ve motorinin litre fiyatlarında yeni hafta ile birlikte artış bekleniyor. HaberTürk'te yer alan habere göre, uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk artışı gündeme getirdi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece zam bekleniyor Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 559 dolardan 565 dolara, motorin ton fiyatının 538 dolardan 564 dolara çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruş artış yapılması bekleniyor.

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