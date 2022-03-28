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Dünya Bennett koronavirüse yakalandı
Dünya

Bennett koronavirüse yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 09:43:00 -
Bennett koronavirüse yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bennett'in bugün Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı ile ülkede son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi.

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Yorumlar

67

rabbim ölmesini sağlasın inşallah amin

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