Benjamin Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında?

Benjamin Mendy Kimdir?



Manchester City FC takımında Defans mevkinde forma giyen Benjamin Mendy, 17 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 84 kilo olan Benjamin Mendy, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Benjamin Mendy, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Benjamin Mendy, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Manchester City'li Benjamin Mendy'nin davası başlıyor. Fransız futbolcu 8 ayrı cinsel saldırı suçu işlediği iddiasıyla hakim karşısında.

Benjamin Mendy'nin Ekim 2018 ile Ağustos 2021 arasında 7 farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Fransız sol bek ise suçlamaları reddediyor.

Aynı duruşmada eski futbolcu Louise Saha da yargılanacak.

Saha 8 cinsel saldırı suçuna ek olarak, Mendy'ye işlediği suçlarda yardım ettiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkacak. Her iki kişi de nezarethanede tutulurken davanın 15 hafta sürmesi bekleniyor.

Daha önce Monaco forması giyen Mendy, 2018'de Manchester City'ye transfer olmuştu.