Benim Adım Melek'te karar alındı! Çarşamba günü...

TRT1’de yayınlanan Benim Adım Melek dizisi Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlara rağmen mütevazi bir reyting oranı ve kemik izleyici kitlesi ile yoluna devam ediyor.

Dizinin 60. Bölümü 7 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek. Senaristler diziye ilgili kritik kararı sonunda aldı ve Melek ile Halil sonunda evleniyor.

İzleyenler dizinin yeni bölümünde aksiyondan uzak, sakin sahneler izleyeceğini düşünüyor. Çünkü Kenan, İdris’i yakalayacak ve Melek ile Halil arasında nikah kıyılacak.

Fakat yine bir ters köşe yaşanacak gibi duruyor.

Kenan ile Vildan arasındaki karşılaşma bütün gidişatı bozabilir.

Alpay ise aileleri birbirine düşürmek için yeni planlar hazırlıyor.