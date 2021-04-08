Benim Adım Melek kararı şok etti! Dizi hayranları ayağa kalktı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi başat yapımların yer aldığı TRT1'de bir son yaklaşıyor.

Çarşamba günleri ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi için final kararı alındı.

TRT1’de ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinde final kararının alınmasının ardından son bölümlerin büyük bir heyecana sahne olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dizinin son bölümünde reytingler iyi bir şekilde geldi.

Dizi 66. Bölümde final yapacak. En başından beri büyük acılar çeken Melek ve Halil’in artık güzel günler görmesi, izleyenler tarafından yüksek sesle isteniyor.

Son altı bölümde bu isteğe olumlu cevap gelecek mi merakla bekleniyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında, İkra ve Mithat vurulacak. Bu durum Melek ile Halil evliliğine gölge düşürecek.