Benim Adım Melek dizisinde beklenen karar sonunda alındı

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Benim Adım Melek dizisi çarşamba akşamlarının sevilen yapımlarından… Nehir Erdoğan, Kutsi ve Mehmet Çevik’in başrollerinde yer aldığı dizide uzun süredir beklenen bir gelişme, nihayet gerçekleşiyor… Beklenen karar alındı. Halil ve Melek için evlilik yolunda her şey tamam.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Halil ve Melek yıllarca ayrı düştüler ama şartları onları yeniden bir araya getirdi. Evlenmek için her şey hazırdı belki ama araya Alpay girdi… Alpay’ın yaptığı tüm kötülüklerden sıyrılan ikili, şimdi de hayatlarını farklı bir noktaya taşıma kararı aldı. Onlar evlenmek ve her şeyi geride bırakıp mutlu bir hayat yaşamak istiyor.

Halil, “Ben nikah gününü aldım, yarın” diyerek müjdeyi Melek’e veriyor. Bu aynı zamanda dizi hayranları için de bir müjde. Zira uzun süredir bu anı bekleyen yüz binlerce izleyici var… Benim Adım Melek dizisinin 59. bölümünde herkesi mutlu edecek anlar yaşanacak.

Melek diyor ki, “Halil’in yüreğinde açtığım yarayı sevgimle, mutlulukla saracağım” diyerek kararlılığını sergiliyor.

Ömer’in babaannesine karşı tavrı sert olsa da Defne ile Zümrüt’ün anlaşması izleyicileri de mutlu edecek bir gelişme. Defne’nin sözleri Zümrüt’ü duygulandırdı ve farklı düşünmeye sevk etti. Ancak ikilinin sakladığı bir sır olduğunu öğrenen Ömer, ne yapacak bilinmiyor.

Kenan ile Alpay arasındaki husumetin nasıl sonuçlanacağı da merakla bekleniyor. İzleyiciler Zümrüt karakterinin artık yumuşamasından sonra dizide sıkıntı yaratan bir tek Alpay karakterinin kaldığını da sosyal medyada yorumlarına yansıtıyor.