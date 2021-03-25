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Medya Benim Adım Melek dizisi için bomba gelişme
Medya

Benim Adım Melek dizisi için bomba gelişme

TRT1'de ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinde reytinglerden elde edilen başarılı sonuçlu önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:51:00 -
Benim Adım Melek dizisi için bomba gelişme

TRT1 ekranlarının sevlien dizilerinden Benim Adım Melek, her hafta güçlü dram hikayesi ile izleyenlerini ekran başına davet ediyor… Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin en son dün, 58. bölümü izleyicilerle buluştu.

Reytingler bomba etkisi yaptı

Türkiye – Hollanda futbol maçı nedeniyle biraz geç saatte yayınlanmasına rağmen, dizinin reytinglerinin önceki haftalara oranla çok daha iyi gelmesi sevindirici bir gelişme oldu.

Nehir Erdoğan, Kutsi ve Mehmet Çevik gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide; Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk gibi isimler de bulunuyor… Dizide Alpay karakterinin yaptıkları yanına kar mı kalacak? İşte bu soruyu soran izleyiciler, yeni bölümde Alpay’a en büyük darbeyi kızı Defne’nin vuracağın şahit olacak.

Defne hayatının en büyük pişmanlığının babası olduğunu bizzat Alpay’ın yüzüne söylüyor… “Senin gibi bir adam babam olduğu için artık ben hazmedemiyorum” diyen Defne, babasını birazcık da olsa duygusal olarak etkileyebilecek mi?

Zümrüt karakterinin de öne çıkmakta olduğu dizinin yeni bölümünde Kenan da Alpay konusunda önemli kararlar alıyor… Benim Adım Melek dizisinin hikayesinin en naif ikilisi olan Melek ile Halil ise mutluluk halleriyle izleyenleri memnun etmişti. Dizi hem olaylar bitmiyor hem de ana karakterlerin hoş anları izleyicirein keyfini yerine getiriyor.

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