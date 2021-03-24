Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek saat kaçta?

Her hafta Çarşamba günleri akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Benim Adım Melek dizisi, bu akşam değişikliğe gitti. Dizinin seyircileri, Benim Adım Melek yayınlanacak mı? Benim Adım Melek saat kaçta? Sorularına yanıt arıyorlar.

Bu akşam Türkiye-Hollanda karşılaşması olacağından dolayı Benim Adım Melek dizisi maçtan hemen sonra 22:00’da özetsiz bir şekilde yayınlanacak.