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Medya Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek saat kaçta?
Medya

Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek saat kaçta?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, her Çarşamba akşamı seyirci ile buluşuyordu. Normalde 20:00’da yayınlanan dizinin yayın akışı görülmedi. Bunun üzerine izleyiciler, Benim Adım Melek yayınlanacak mı? Benim Adım Melek saat kaçta? Sorularını merak ediyorlar. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:55:00 -
Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek saat kaçta?

Her hafta Çarşamba günleri akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Benim Adım Melek dizisi, bu akşam değişikliğe gitti. Dizinin seyircileri, Benim Adım Melek yayınlanacak mı? Benim Adım Melek saat kaçta? Sorularına yanıt arıyorlar.

Bu akşam Türkiye-Hollanda karşılaşması olacağından dolayı Benim Adım Melek dizisi maçtan hemen sonra 22:00’da özetsiz bir şekilde yayınlanacak.

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