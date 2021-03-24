Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek saat kaçta?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, her Çarşamba akşamı seyirci ile buluşuyordu. Normalde 20:00’da yayınlanan dizinin yayın akışı görülmedi. Bunun üzerine izleyiciler, Benim Adım Melek yayınlanacak mı? Benim Adım Melek saat kaçta? Sorularını merak ediyorlar. İşte detaylar…
Her hafta Çarşamba günleri akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Benim Adım Melek dizisi, bu akşam değişikliğe gitti. Dizinin seyircileri, Benim Adım Melek yayınlanacak mı? Benim Adım Melek saat kaçta? Sorularına yanıt arıyorlar.
Bu akşam Türkiye-Hollanda karşılaşması olacağından dolayı Benim Adım Melek dizisi maçtan hemen sonra 22:00’da özetsiz bir şekilde yayınlanacak.