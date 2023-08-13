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Yaşam 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla dehşet saçtı
Yaşam

'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2023-08-13 01:06:00 -
'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla dehşet saçtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen B.E.G. (26), 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesi S.G.'ye (52) satırla saldırdı. Korkunç olay sonrası B.E.G. gözaltına alındı.

Olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.'ye 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla saldırdı. Anne S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezin bildirdi.

Ensesine üç satır darbesi aldı

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan S.G.'nin boynundan 3 satır darbesiyle yaralandığı belirlendi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne S.G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanan B.E.G. gözaltına alındı. Olayla silgili soruşturma sürdürülüyor.

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