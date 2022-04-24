‘Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmenin, 3 seferde 27 bin lirasını çarptılar

Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi. Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi. Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu. Kendine çok güvendiğini ve dolandırıcılık haberlerini duyduğunda 'beni kimse kandıramaz' diye düşündüğünü anlatan Korkusuz “Herkes çok dikkat etsin” dedi.