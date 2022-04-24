  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel ‘Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmenin, 3 seferde 27 bin lirasını çarptılar
Yerel

‘Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmenin, 3 seferde 27 bin lirasını çarptılar

Yalova’daki Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz, bir arkadaşının Instagram hesabında ‘3 bin TL’ye 72 bin TL kazandım. Siz de başvuru yapıp, kazanabilirsiniz’ yazılı bir paylaşım gördü.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:53:00 -
‘Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmenin, 3 seferde 27 bin lirasını çarptılar

Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi. Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi. Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu. Kendine çok güvendiğini ve dolandırıcılık haberlerini duyduğunda 'beni kimse kandıramaz' diye düşündüğünü anlatan Korkusuz “Herkes çok dikkat etsin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay