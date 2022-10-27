"Beni de alın" diye yalvarmıştı! İYİ Parti Sözcüsü'nden Hüseyin Baş'a ittifak cevabı
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni de ittifaka alın" yakarışına cevap İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. İP'li Zorlu, Baş'a, "Aramızda görmekten mutluluk duyarız" diye karşılık verdi.
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FOX TV canlı yayınına katılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 6'lı masaya seslenerek, "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz” diye yakarmıştı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hüseyin Baş'ın sözlerine cevap verdi.
"Mutluluk duyacaktır"
"Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır." ifadelerini kullanan İP'li Zorlu, Hüseyin Baş'ı Millet İttifakı'na çağırdı:
Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.