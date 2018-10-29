"Beni ABD'ye teslim etmek istiyorlar"

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Ekvator'un kendisini ABD'ye teslim etmeye çalıştığını duyurdu.

Assange, sağlık masraflarını, telefon görüşmelerini ve kedisinin temizlik masraflarını ödemesine yönelik Ekvator tarafından getirilen yeni kanunla ilgili devam eden dava sırasında bu açıklamaları telekonferans yöntemiyle yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait askeri ve diplomatik gizli belgeleri Wikileaks internet sitesi üzerinden dünya ile paylaşan Assange, 2012 yılından bu yana Ekvator'un İngiltere Büyükelçiliğinde sığınmacı olarak yaşıyor.

Assange, İsveç'te hakkında açılan cinsel taciz davası sebebiyle İngiltere'nin kendisini bu ülkeye iade etme kararı alması sonrası Ekvator'a sığındı.

Wikileaks'in kurucusu Cinsel taciz davası düşse de konsolosluğu terk ederse ABD'ye iade edileceğinden korkuyor. Wikileaks hakkında ABD'de büyük jüri soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Reuters - Euronews