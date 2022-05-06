Benfica'nın yıldız golcüsü, Kadıköy'e geliyor!

Teknik direktör için arayışlarda olan Fenerbahçe, için Portekiz’den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Portekiz’in yüksek tirajlı gazetesi yıldız golcü Seferovic'in Sarı-Lacivertliler’in radarında olduğunu belirtti.

A Bola'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Benfica'nın yıldız golcüsü Seferovic ile yakından ilgileniyor.Haberde Fenerbahçe'nin yıldız golcü için istekli olduğunu ancak başka kulüplerin de tecrübeli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. 2017 yılından beri 2017 yılından beri devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro

Takvim'de yer alan habere göre; İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.82 kez İsviçre Milli Takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor.

Benfica, Seferovic'i 2017 yılında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz olarak transfer etmişti. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü 14 karşılaşmada şans buldu ve 5 kez fileleri havalandırdı.

Haris Seferovic Kimdir?

Benfica Lisbon takımında Forvet mevkinde forma giyen Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 88 kilo olan Haris Seferovic, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Haris Seferovic, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Haris Seferovic, bu sezon 2 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır.