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Spor Benfica, Galatasaray'a üç oyuncu önerdi
Spor

Benfica, Galatasaray'a üç oyuncu önerdi

Benfica, Galatasaray'a Rui Costa ise Pizzi, Seferovic ve Andre Almeida'yı önerdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 20:07:00 -
Benfica, Galatasaray'a üç oyuncu önerdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, Cenk Ergün'ün Portekiz'de Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşerek Florentino Luis'i istediği öğrenildi.

Foot221'in haberine göre, geçen sezon Fatih Terim'in de listesinde olan Floretino Luis'e Okan Buruk'un da onay verdiği kaydedildi. Buna karşılık Benfica Başkanı Rui Costa, Cenk Ergün'e üç isim önerdi.

Ruı Costa'dan 3 oyuncu önerisi

Benfica Başkanı Rui Costa ise Pizzi, Seferovic ve Andre Almeida'yı önerdi. Rui Costa bu futbolcuların gelecek sezon planlarında yer almadığını kaydetti. Cenk Ergün'ün ise bu 3 futbolcu hakkında rapor hazırlayıp Okan Buruk'a sunacağı kaydedildi.

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