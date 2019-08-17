0553 313 94 23

Bendevi Palandöken: Turizm sadece deniz ve güneşten ibaret değil

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren sağlık turizmine yönelmeliyiz. Kongre, kültür, gastronomi, inanç turizmi gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmeliyiz” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
Bendevi Palandöken: Turizm sadece deniz ve güneşten ibaret değil

Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve ekonomi için turizm faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Turizmi yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de doğal güzellikleri ile adeta bir turizm cennetiyken bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren sağlık turizmine yönelmeliyiz. Bunun yanı sıra kongre turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi, inanç turizmi, gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmeliyiz” dedi.

“SAĞLIK TURİZMİNDEN ELDE EDİLEN GELİR BİR YILDA İKİ KATINA ÇIKTI”

Turizm gelirimizin istenilen seviyeye çıkması ve tüm sektörlerin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için alternatif turizmin önemine işaret eden Palandöken, “Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte tüm dünyada turizm artık yeni bir boyut kazandı. Yeni nesil turistler yalnızca denize girip güneşlenmekle yetinmiyor. Artık turizm faaliyetleri gidilen ülkelerin kültürünü, inancını, yaşam tarzını görmek için, yöresel yiyecekleri tadıp paylaşmak için yapılıyor. Dinlenmek ve eğlenmenin yanı sıra turistler şifa bulmak ya da güzelleşmek için de seyahat ediyor. Ülkemize sadece sağlık turizmi için gelen turist sayısı 2017’de 433 bin 292’iken 2018’de yüzde 27 artarak 551 bin 748 oldu. Bununla birlikte sağlık turizminden elde edilen gelir de bir önceki yıla göre iki kat artarak 2 milyonu geçti. Türkiye’ye sağlık için gelen turistler başta kalp ameliyatı, katarakt ameliyatı, saç ekimi ve çeşitli estetik operasyonlar yaptırarak kişi başı ortalama 2 bin doların üzerinde para harcıyor. Diğer turistler ise ortalama 600 dolar harcıyor. Yani sağlık için gelen turist, diğer turistlerin 3 katı harcama yaparak ekonomiye daha çok katkı sağlıyor” diye konuştu.

“ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİN ÜLKEMİZDE YAPILMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Özellikle dünya çapındaki çeşitli organizasyonların ve etkinliklerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Son yıllarda turizmdeki gelirlerin büyük bir bölümünü de kongre turizmi oluşturuyor. Uluslararası toplantılar, fuarlar, spor müsabakaları gibi çeşitli etkinlikler genellikle eğitimli ve varlıklı turistleri çekiyor. Kongre için gelen turistler ortalama 2 bin 500 doların üzerinde harcama yapıyor. Üstelik yalnızca etkinliklere katılmakla kalmayıp gezdikleri şehirlerin tarihini ve kültürünü tanımak istiyorlar. Bu turistler daha sonra tekrar gelip kendi ülkelerinde de ülkemizin tanıtımını yapmış oluyorlar. Asya ile Avrupa’yı birleştiren ve konumu ile dünyanın her yerinden turist çekebilen ülkemiz için kongre turizmi çok önemli. Bu yüzden uluslararası etkinliklerin Türkiye’de düzenlenmesi için gereken çalışmaları ara vermeden yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşure günü ne zaman 2019?
    1. Aşure günü ne zaman 2019?
    2. Akköprü deresine düşen inek itfaiye..
    3. (Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat..
    4. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği..
    5. Roman çocuklar, Venezuelalı sanatçı..
    6. ABD'de elektronik sigara alarmı
    7. Barajlar drone ile koruma altında
    8. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden..
    9. KYK yurt ve burs başvuruları başladı..
    10. Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi..
    11. İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı
    12. EGO Spor Kulübü’ndenBaşkent’te ilk..
    13. İlk hacı kafilesi yurda geldi
    14. Mersin’de 4. kattan düşen çocuk..
    15. Başkan Kayda: “Yeni dönemde Salihli..
    16. Kato Dağı piknik yeri oldu
    17. Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz..
    18. Bendevi Palandöken: Turizm sadece..
    19. Fiat’tan tüketiciye ÖTV desteği
    20. Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz