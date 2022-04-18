'Ben yapamam, çok yoruldum. Biz de insanız' diyerek işten kaçanlar.. Seyredin, utanın kolsuz hemcinsinizden!

Yeniakit.com.tr

Kolları olmayan Afrikalı bir vatandaşın tarladaki çalışma görüntüleri izleyenlere ibret oldu.

Videodaki kolsuz kişi, ağzına aldığı kazma ile tarlada yapılması gereken bütün işleri büyük bir azimle tamamladı. Afrikalı adam, tarla işlerini tamamladığı gibi odun da kesti.

Video sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu.