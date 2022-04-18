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Yaşam 'Ben yapamam, çok yoruldum. Biz de insanız' diyerek işten kaçanlar.. Seyredin, utanın kolsuz hemcinsinizden!
Yaşam

'Ben yapamam, çok yoruldum. Biz de insanız' diyerek işten kaçanlar.. Seyredin, utanın kolsuz hemcinsinizden!

Sosyal medyada kolları olmayan bir vatandaşın tarladaki çalışma azmi görenlere ibret oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 00:51:00 - 2022-04-18 00:56:56

 Yeniakit.com.tr 

Kolları olmayan Afrikalı bir vatandaşın tarladaki çalışma görüntüleri izleyenlere ibret oldu.

Videodaki kolsuz kişi, ağzına aldığı kazma ile tarlada yapılması gereken bütün işleri büyük bir azimle tamamladı. Afrikalı adam, tarla işlerini tamamladığı gibi odun da kesti.

Video sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu.

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