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Spor Ben korkak değilim kaçmam diyordu! Kiev’i terketti...
Spor

Ben korkak değilim kaçmam diyordu! Kiev’i terketti...

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kulüp yönetiminin tavsiyesiyle Kiev'den ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 14:13:00 - 2022-02-25 14:18:40
Ben korkak değilim kaçmam diyordu! Kiev’i terketti...

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kulüp yönetiminin tavsiyesiyle Kiev'den ayrıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması spor dünyasını da etkiledi. Ülkede lig ertelendi, büyük çaptaki uluslararası organizasyonların geleceği de belirsizliğini koruyor.

Türkiye'de uzun süre görev yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, daha önce yaptığı açıklamalarda "Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'teki karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım.

"BEN AYRILIRSAM KÖTÜ ÖRNEK OLURUM"

Bunu asla yapmam. Ben ayrılırsam insanlara kötü örnek olurum. Onları korkuya ve paniğe sevk ederim. Umalım da durum çok kötüye gitmesin." demişti.

KİEV'DEN AYIRILIYOR

Gazeteci Emanuel Roşu'nun verdiği habere göre ise Dinamo Kiev yönetimi, Lucescu'ya Kiev'den ayrılmasını tavsiye etti. Lucescu da bu görüşmenin ardından özel aracıyla Kiev'den ayrılma kararı aldı.

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