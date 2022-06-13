Ben Bu Cihana Sığmazam'a ses getirecek transfer! Barbaroslar'ı bırakıp geliyor

Pelin Akil Altan'ın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan sonra rol alacağı dizi belli oldu. EDHO hayranlarını heyecanlandıran, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam'ın kadrosuna dahil olan Pelin Akil Altan, yeni sezonun merakla beklenen işi Ben Bu Cihana Sığmazsam'da bomba bir isimle partner olacak.

Pelin Akil Altan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar rolünü oynamıştı. Pelin Alil Altan'ın oynadığı Bahar rolü ile Oktay Kaynarca'nın oynadığı Hızır Reis rolü hikaye gereği birbirlerine hayranlardı ancak Altan'ın dizinin son bölümlerine yakın projeden ayrılması, olası aşk hikayesini de rafa kaldırmıştı. Gerçekleşmesi beklenen bu aşk hikayesi, Oktay Kaynarca'nın heyecan ile beklenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam'da gerçek olacak. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alan Pelin Akil Altan, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisindeki partneri olacak.

Karakterin adı belli oldu

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yurt dışı sahneleri de olacak olan dizide EDHO'dan bazı isimlerin de rol alması bekleniyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir rolünü oynayacağı dizide Pelin Akil Altan ise Doktor Firuze rolünü oynayacak.