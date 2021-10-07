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Spor Belözoğlu düğmeye bastı
Spor

Belözoğlu düğmeye bastı

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Sinan Gümüş için yönetime bilgi veren Belözoğlu, Sinan'ı ocak ayında Başakşehirli yapmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 14:38:00 -
Belözoğlu düğmeye bastı

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Sinan Gümüş için yönetime bilgi veren Belözoğlu, Sinan'ı ocak ayında Başakşehirli yapmaya karar verdi.

Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün devre arasında kadroya katılması için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak sarı - lacivertlilere kazandırmıştı.

 

Kariyerinde Stuttgart, Galatasaray, Genoa, Antalyaspor, Fenerbahçe takımları bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 8'i ilk 11, 22 maçta oynadı ve 4 gol, 1 asist yaptı.

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