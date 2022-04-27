  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi sürpriz detayları paylaştı! BAE ile Türkiye anlaştı

Irak Kürt bölgesel yönetimi açıkladı! PKK fakirlerin...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acı haber! Maalesef duyurdu

27 Nisan 1998: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hapis Cezasına Çarptırılması

27.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti

Büyük vurgun: 2,8 milyon dolarlık NFT çalındı!

Siyonist Harari'den alçak açıklama: Bu teknolojiye sahibiz, insanlar artık hacklenebilir hayvanlardır

Değiştirmek için kolları sıvadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'a getireceği 4 yenilik

Uygulanmaya başlandı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk
Ekonomi Bellona ile evini hisset
Ekonomi

Bellona ile evini hisset

Tasarımları ve şık ürün konseptleri ile mobilya sektörünün öncü markalarından Bellona, sektördeki 25. yılını özel bir koleksiyonla tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:22:00 -
Bellona ile evini hisset

Bellona ile evini hisset! mottosuyla yayınlanan 25. yıl özel koleksiyonu lansman filminde, Gravita Konsept, Valesco Konsept ve Efect yaşam alanının ön planda olduğu birbirinden tarz ve şık parçalar dikkat çekiyor.

Bellona 25. yıl özel koleksiyonu lansman filminde ekranların yıldız ismi Burcu Esmersoy’a Camilla Cabello – Havana müziği ile eşlik ediyor.

Evinin enerjisini bu özel koleksiyonla hissetmek isteyenler için Bellona 25. yıl koleksiyonu ve en trend, fonksiyonel ve tarz mobilyalar, www.bellona.com.tr ve tüm Bellona mağazalarında yerini aldı.

Bellona yaşam alanlarının ön plana çıkarıldığı reklam filmleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

#Bellona #Bellonamobilya #Bellonaileevinihisset #evinihisset

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay