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Dünya Bella Hadid'den başörtüsü yasağına tepki: Sizin işiniz değil!
Dünya

Bella Hadid'den başörtüsü yasağına tepki: Sizin işiniz değil!

Filistin asıllı model Bella Hadid, Hindistan’daki eğitim kurumlarında Müslüman kadınların başörtü takmasını yasaklayan kurallara karşı tepkisini dile getirdiği açıklamada, “Kadınlara ne giyeceklerini söylemek sizin işiniz değil” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:48:00 -
Bella Hadid'den başörtüsü yasağına tepki: Sizin işiniz değil!

Filistin kökenli dünyaca ünlü ABD'li Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da, Belçika'da, Kanada’nın Quebec eyaletinde ve son olarak Hindistan’daki eğitim kurumlarında ve diğer kamusal alanlarda uygulanan başörtü ve dini kıyafet giyilmesine karşı “ayrımcı” uygulamaları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, “Özellikle inanç ve güvenlik ile ilgili kadınlara ne giyip giymemelerini söylemek sizin işiniz değil” ifadelerine yer verdi.

Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki okullarda başörtü takmayı yasaklayan bir kararın açıklanmasının ardından birçok öğrenci mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme kararının inceleme altında olduğu bu günlerde Belçika, Fransa ve Kanada’nın Quebec eyaletinde başörtü yasakları ise devam ediyor.

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