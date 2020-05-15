Belgeler ortaya çıktı! Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’i DHKP/C öldürdü

Grup Yorum üyesi Helin Bölek açlık grevindeyken, İbrahim Gökçek ise açlık grevini bitirdikten 2 gün sonra hayatını kaybetti. Sosyal medyada müzik grubunun iki üyesinin ölümünde ihmaller olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.

TRT Haber'den Kemal Gümüş'ün haberine göre, gerçeğin sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı.

Helin ve Gökçek'in avukatları tedavi kararına itiraz etti

Sağlık Bakanlığı avukatları Bölek ile Gökçek için "tedavi amaçlı kişisel koruma kararı" verilmesi talebiyle 11 Mart'ta mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, her ikisinin de tedavi için zorunlu olarak hastaneye yatırılmasına karar verdi. Ancak Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’in avukatları bir gün sonra karara itiraz etti.

Sağlık görevlileri tehdit edildi

Bu arada, Bölek ve Gökçek'in destekçilerinden oluşan bir grubun hastanede arbede çıkardığı ve sağlık görevlilerini tehdit ettiği de kayıtlara geçti.

Tedaviyle ilgilenen sağlık çalışanlarının fotoğrafları da terör örgütüne yakın hesaplarda paylaşılarak hedef gösterildi.

Mahkeme "davalıların hayati riski" olduğu gerekçesiyle avukatların ilk itirazını reddetti. Ancak avukatlar, hastanede tedaviye dayanak oluşturabilecek bir sağlık kurulu raporu bulunmadığını ve müvekkillerine zorla müdahale edildiğini öne sürerek itirazlarını yineledi. Bu itiraz da reddedildi.

Aynı gün, hastanede Bölek ve Gökçek'in koronavirüs salgını yüzünden risk altında oldukları ve bilinçlerinin açık olduğuna ilişkin rapor hazırlandı.

Hastaneden mahkemeye gönderilen kurul raporunda ise her iki hastanın da tedaviyi kabul etmediklerini ifade edildi.

Mahkeme de avukatların talebi üzerine her iki ismin de taburcu edilmesine karar verdi.

Avukatların başvurusuyla tedavi süreçleri sona eren Helin Bölek 3 Nisan'da, İbrahim Gökçek ise 5 Mayıs'ta hayatını kaybetti.