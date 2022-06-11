Belge uydurmaya başladılar! Fondaşlardan RTÜK sahtekarlığı

yeniakit Ankara

Türkiye'de bile çekilmeyen videoları sanki Türkiye'de yaşanıyormuş gibi verme furyasından sonra şimdi de belge uydurarak karalama furyası başladı. Bu kez RTÜK'ü kendilerine yeni hedef olarak seçenlere karşı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin anında harekete geçerek gerekli cevabı verdi.

"Sanki RTÜK talimatıymış gibi yaydılar"

RTÜK'le hiçbir alakası olmayan bir metni kaleme alanlar bu metni sanki RTÜK Başkanlığı yayınlayıp medya kuruluşlarına dağıtmış gibi bir sahtekarlık yapmaya kalkıştılar.

Söz konusu uyduruk ve sahte belgeye "YAYIN YASAĞI" ibaresi konularak üstüne bir de RTÜK'ün logosu konularak evrakta sahtecilik suçu işlendi.

Uyduruk belgede sanki medya kuruluşu temsilcilerine gönderilmiş gibi yazılarak; "CDS primi kavramının duyum şeklinde dahi belirtilmesi yasaklanmıştır" denerek bir yalana imza atıldı.

"RTÜK başkanı yalanladı"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu sahte duyuruyu yayınlayarak şu mesajı paylaştı:

"CDS Primleri ile ilgili olduğu iddiasıyla RTÜK’ün yayıncı kuruluşlara gönderdiği söylenen ve Teyid Platformlarınca da yalanlanan bahse konu yazı TAMAMEN ASILSIZDIR. Asılsız bilgileri yayarak kurumlarımızı töhmet altında bırakan hesaplarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."