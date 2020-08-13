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Aktüel

Belek'te caretta caretta yuva sayısında rekor kırıldı

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip Belek Turizm Merkezi'ndeki yuva sayısı 3 bine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:21:42 -
Belek'te caretta caretta yuva sayısında rekor kırıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki caretta caretta yuva sayısının 3 bine ulaştığı bildirildi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 21 yıldır Belek'te caretta carettaları takip ettiklerini söyledi.

Bölgenin Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanlarından birisi olduğuna işaret eden Canbolat, Aksu ilçesinden Manavgat ilçesine kadar 30 kilometrelik sahilde çalıştıklarına dikkati çekti.

Canbolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğanın nefes aldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"21 yıldır yaptığımız çalışmalarda en fazla yuva sayısına 2016'da 2 bin 500 yuvayla ulaşmıştık. Bu yıl 3 bin yuva tespit ettik. Yuva sayımızın bu yıl rekor kırmasında Kovid-19 salgınının da etkisi olabilir ama doğrudan buna ilişkilendiremeyiz. Yuvalama alanlarında bir kayma olduğu doğru. Turizm tesislerinin önündeki yuva sayımız 3 katına çıktı. Bunun sebebi elbetteki tesislerin kapalı olması. Turizm tesislerinin varlığı, ışık kaynağı ve insan faaliyeti anlamına geliyor. Pandemi sürecinde bunlar devre dışı kaldığı için hayvanlar da tesislerin olduğu bölgelere yuva yapmaya başladı. Sahiller gerçek sahiplerine kavuştu. Tam da bu nedenle bizlerin tesislerden iki kritik mevzuda desteğe ihtiyacı var."

Yavru kaplumbağaların denizle buluşmaya hızla devam ettiğini vurgulayan Canbolat, "Işık kaynakları bu anlamda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yavrular ışığa doğru yönelerek denize ulaşamadan hayatını kaybediyor. Bu süreçte de misafirlerine kapılarını açan turizm tesislerinden ışık kaynaklarını azaltmaları konusunda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



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