Belediyeyle husumeti olan muhtar, kaldırımları ayağıyla yıktı!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir muhtar belediyenin yaptığı kaldırımları ayağıyla yıktı.01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:41
Kumla Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı, belediyenin mahallesine döşeği kaldırım taşlarını beğenmediğini belirterek, yeni döşenen taşları ayağıyla tek tek yıktı.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Muhtar Satı’nın geçmişten bu yana Gemlik Belediyesi’yle arasında gerginlik olduğu iddia edildi.
YORUM YAZ