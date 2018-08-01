Belediyeyle husumeti olan muhtar, kaldırımları ayağıyla yıktı!

Kumla Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı, belediyenin mahallesine döşeği kaldırım taşlarını beğenmediğini belirterek, yeni döşenen taşları ayağıyla tek tek yıktı.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Muhtar Satı’nın geçmişten bu yana Gemlik Belediyesi’yle arasında gerginlik olduğu iddia edildi.