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Belediyenin açtığı çukur otomobili yuttu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında açılan çukuru fark edemeyen otomobil, ön kısmı çukura girerek saplandı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 164. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında yolun ortasına bir çukur kazıldı. Muhtemel kazaları önlemek amacıyla ekipler tarafından çukurun etrafına emniyet filesi çekilerek güvenlik tedbiri alındı. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü, alınan tedbirlere rağmen yoldaki çukuru fark edemedi. Yavaşlayamayan otomobil, ön kısmı çukurun içine girerek durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın yolda ilerlerken çukuru fark edemeyip saplanma anı ve sürücünün araçtan inip kendini kontrol ettiği anlar ve telefonundan yardım çağırdığı anlar yer alıyor.

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