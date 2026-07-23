Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi! Oda TV’den özgür için fon turu

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Milletin iradesini hiçe sayarak siyaset sahnesinde tiyatro oynayanların kirli çamaşırları bir bir ortalığa dökülmeye devam ediyor. Yolsuzluk ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklanan CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle oturduğu genel başkanlık koltuğundan, mahkemenin mutlak butlan kararıyla adeta tekmeyle indirilen Özgür Özel, şimdi de “yeni parti” ile kendisine çıkış yolu arıyor.

FONCU MEDYA KAPI KAPI PARA TOPLUYOR

“Yeni Parti” isimli oluşumla CHP’yi bölmeye çalışan Özgür Özel’in imdadına ise yandaş medya yetişti. Operasyonel yayınlarıyla bilinen Oda TV, Özgür Özel’in yeni tabela partisi için adeta bir finans ajansı gibi çalışmaya başladı. Oda TV, Özel’in mali sırlarını ortaya koyarken, paraya ihtiyaçları olduğu gerçeğini de dile getirdi.

Milletin belediyelerini soyup soğana çevirenlerin, koltuksuz kalınca başvurdukları bu gizli finansman arayışı, “Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi mi?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.