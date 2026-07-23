  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gezizekalılar kafasını kuma gömdü! Asırlık çınarları bilerek kuruttular Eski Vali Sonel'in telefonu açıldı! Gülistan Doku soruşturmasında 2 gözaltı daha Siyonistler savaş senaryosuna hazırlanıyor: Tel Aviv'de alarm seviyesi yükseltildi Her beş günde bir camiye saldırıyorlar! Yüzde 90 oy alacaklardı şimdi partiden kaçıyor! Ali Karahasanoğlu yazdı Bu plan şeytanın bile aklına gelmez! Zekeriya Say’dan dikkat çeken analiz Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi suçüstü yakalandı! Birinci ve ikinci "Yeni Parti" çöp oldu! Peki ya üçüncüsü? Yücel Kaya yazdı Hakan Fidan'ı hiç böyle görmediniz! İlk başta kimse fark etmedi bile! O şehirdeki tacizci milletvekili çıktı!
Siyaset Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi! Oda TV’den özgür için fon turu
Siyaset

Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi! Oda TV’den özgür için fon turu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi! Oda TV’den özgür için fon turu

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle, pavyon köşelerinde delege satın alarak genel başkanlık koltuğuna oturan ve mahkemenin mutlak butlan kararıyla hak ettiğini bulan Özgür Özel, yeni parti için para arayışında. Operasyonel haber sitesi Oda TV ise, yeni partinin ekonomik maliyetini dert edinip adeta Özgür Özel için fon turuna çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Milletin iradesini hiçe sayarak siyaset sahnesinde tiyatro oynayanların kirli çamaşırları bir bir ortalığa dökülmeye devam ediyor. Yolsuzluk ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklanan CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle oturduğu genel başkanlık koltuğundan, mahkemenin mutlak butlan kararıyla adeta tekmeyle indirilen Özgür Özel, şimdi de “yeni parti” ile kendisine çıkış yolu arıyor.

 

FONCU MEDYA KAPI KAPI PARA TOPLUYOR

“Yeni Parti” isimli oluşumla CHP’yi bölmeye çalışan Özgür Özel’in imdadına ise yandaş medya yetişti. Operasyonel yayınlarıyla bilinen Oda TV, Özgür Özel’in yeni tabela partisi için adeta bir finans ajansı gibi çalışmaya başladı. Oda TV, Özel’in mali sırlarını ortaya koyarken, paraya ihtiyaçları olduğu gerçeğini de dile getirdi.

 

Milletin belediyelerini soyup soğana çevirenlerin, koltuksuz kalınca başvurdukları bu gizli finansman arayışı, “Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi mi?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi
Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi

Siyaset

Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi

Yeniden Refah’tan Özgür Özel’in yeni partisine ilk yorum
Yeniden Refah’tan Özgür Özel’in yeni partisine ilk yorum

Gündem

Yeniden Refah’tan Özgür Özel’in yeni partisine ilk yorum

Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku
Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Gündem

Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'i üzecek sürpriz karar! "CHP'de kalacağım"
Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'i üzecek sürpriz karar! "CHP'de kalacağım"

Gündem

Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'i üzecek sürpriz karar! "CHP'de kalacağım"

Özgür Özel'in sinsi planı! Yeni partinin 'yedek' partisi de hazırmış!
Özgür Özel'in sinsi planı! Yeni partinin 'yedek' partisi de hazırmış!

Siyaset

Özgür Özel'in sinsi planı! Yeni partinin 'yedek' partisi de hazırmış!

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Huylu huyunu boşlasa derler

Adem

Tencereler,kapaklar,kenefte bulusanlar...Bu dis düsmanlar tarafindan bu ülkenin basina yüz yildir bela edilen bu güruh hala bu vatana ve millete zehir olmaya devam edip kötülükte birlesip,talandan ortaklasiyorlar...Rabbim çabalarini bosa çikarsin ve köklerini kurutsun.amiiin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş
Kadın - Aile

Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş

Latince ismi Galium Aparine olan yoğurt otu, ülkemizin her yerinde yetişen bir bitkidir. Roma döneminde sıkça kullanılan bitkiler arasında y..
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kar..
Balkanlar’da büyük ihanet! Komşudan katliamcı ABD ordusuna üs kıyağı!
Gündem

Balkanlar’da büyük ihanet! Komşudan katliamcı ABD ordusuna üs kıyağı!

Bulgaristan Meclis Savunma Komisyonu, katil ABD'nin Orta Doğu'daki kanlı operasyonlarına yataklık etmek amacıyla Bezmer Hava Üssü'ne 8 adet ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23