FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı özel çalışmaları neticesinde, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında silah kaçakçılığı soruşturması da yürütülen FETÖ iltisaklı firari Bekir Yüksel Hoş'un maskesi bir kez daha düşürüldü. Sosyal medyada sözde analizcilik kılıfıyla Kemalistleri keklemeye çalışan FETÖ'cü hainin kullandığı 3 ayrı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Yıllardır sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten ve milletin mukaddesatına kin kusan FETÖ'cü firari Bekir Yüksel Hoş'un maskeli faaliyetleri engelle takıldı. Silah kaçakçılığından halkı kışkırtmaya kadar her türlü kirli işin içinde yer alan hainin, trol ordularıyla beslediği 3 sosyal medya hesabının fişi çekildi.
Sinsi Tuzağı Patladı!
Sözde analizci rolleriyle kendisini şirin göstermeye çalışan ve safiyane duyguları istismar ederek Kemalistleri avlamayı amaçlayan FETÖ'cü firarinin hain planları boşa çıkarıldı. Mahkeme kararıyla erişimi engellenen hesapların ardından FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli tetikçisine ağır bir tokat indirilmiş oldu.