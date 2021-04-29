Belediye zabıta alımı | Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta alımı ne zaman?

Belediye bünyesinde zabıta personeli olarak görev yapmak isteyen kişiler belediye personel alım ilanlarını takip etmekte. Resmi Gazete'de Gaziosmanpaşa Belediyesine zabıta memuru alınacağına ilişkin resmi ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olmak gerekiyor. İşte personel alım ilanıyla ilgili merak edilen diğer şartlar…

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve nasıl yapılır?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan zabıta alım duyurusunda adayların, 31.05.2021 - 04.06.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresine başvuruyu şahsen yapmaları isteniyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta alım başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

7- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020KPSSP3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

8- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

9- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

10- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.