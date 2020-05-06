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Sağlık

Belediye personeline maske

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bir iş elbiseleri firması tarafından belediye personeline maske bağışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:41:25 -
Belediye personeline maske

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bir iş elbiseleri firması tarafından belediye personeline maske bağışı yapıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, ilçemizdeki Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yeğinoğlu iş elbiseleri firması, belediye çalışanlarımıza maske hibesinde bulundular. İçinde bulunduğumuz zor günleri birlikte el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum. Maske bağışında bulunan okul Müdürü, öğretmenler ve iş elbisesi firmasının yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

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