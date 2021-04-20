Belediye personel alımı | İzdeniz personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz A.Ş, İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, adayların en az lise mezunu olması gerektiği bildirildi. Peki, İzdeniz personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere en lise mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda, personel alımlarının KPSS şartsız olarak yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…
İzdeniz personel alımı ne zaman nasıl başvuru yapılır?
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz A.Ş personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 22 Nisan 2021 tarihine kadar [email protected] cv göndererek başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sahiplerinin başvuru yapılmak istenen pozisyonu belirtmesi gerekmektedir.
İzdeniz personel alım başvuru şartları nelerdir?
1-T.C vatandaşı olmak,
2-35 yaşını aşmamak,
3-Herhangi bir sağlık sıkıntısı olamamak,
4-Adli sicil kaydının bulunmaması
5-Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması,