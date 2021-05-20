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Ekonomi Belediye personel alımı | Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi alımı ne zaman?
Ekonomi

Belediye personel alımı | Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi alımı ne zaman?

İstanbul Beykoz Belediyesi, İŞKUR üzerinden Beytaş bünyesinde halk pazarında çalıştırılmak üzere erkek ve kadın personel alımı yapacağını bildirdi. Peki, Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:12:00 -
Belediye personel alımı | Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi alımı ne zaman?

Belediyelerin çeşitli meslek gruplarında personel alımları devam ediyor. Bu gün İŞKUR sayfasından yayınlanan ilana göre, Beykoz Belediyesine bağlı Beytaş bünyesinde halk pazarlarında çalıştırılmak üzere 80 kadın erkek çevre temizlik personeli alınacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihini ve başvurunun nasıl yapılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi alımı ne zaman?

Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi personel alımına başvurmak isteyen adaylar, 20.05.2021 ve 21.05.2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Beykoz Belediyesi temizlik görevlisi alım şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2-20 – 52 yaş aralığında bay-bayan adaylar

3-İletişim ve bedensel engeli olmamak, iş yapmaya engel sağlık sorununun olmaması

4-Kamu haklarından mahrum olmamak

5-Vardiya usulü çalışabilecek

6-Emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmamak

7-Beykoz sınırları içerisinde oturduğunu belgeleyebilecek

 

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