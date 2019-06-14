Belediye Kreşi öğrencileri, karnelerini Başkan Vidinlioğlu’ndan aldı

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi ve Kreşi öğrencileri karnelerini Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun elinden aldı.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, önce öğrencilerini makamda kabul etti. Ardından ise 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını başarıyla tamamlayan kreş öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini verdi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Özcebeci’nin de katıldığı törende konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Tüm çocuklarımız bizler için değerlidir. Belediye kreşimiz gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor. Kreşimizden hem velilerimiz, hem çocuklarımız hem de bizler çok memnunuz. Çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte hep birlikte önemli projelere imza atacağız. Kreş ve Çocuk Bakımevimiz de görev yapan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza özverilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, karnelerin dağıtımından sonra son buldu.