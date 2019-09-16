Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu

Bilecik’te kapının önünde masa ve sandalye yasak olan kahvelerde vatandaş çay keyfini kaldırıma oturarak yaşadı.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever tarafından ilçedeki kahve, market, lokanta ve benzeri iş yerlerinin önünde bulunan masa ve sandalyelerin toplatılması kararı çıkarıldı. Bu kurala uymayana cezai işlemin uygulanacağını öğrenen esnaf da duruma tepki gösterdi. Bu durum esnafın işlerini etkilerken vatandaşlar çareyi güzel bir yöntemle buldu. Kahvede zaman geçiren vatandaşlar, kapalı alanda sigara yasağı olması dolayısıyla dışarı çıktıklarında çaylarını kaldırıma oturarak yaptı. Vatandaşlar belediye başkanına tepki gösterirken, bazı esnaf kaldırım işgalinin belediye başkanına yakın olan esnaflara uygulanmadığını iddia ederek, zabıtaların daha dikkatli olmaları istediler.