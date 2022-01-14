Belediye, iş makinası ve araçlarını satışa çıkardı
Trabzon Beşikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Bakım şefliği envanterinde kayıtlı 7 adet Araç ve 3 adet İş Makinesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilerek satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 7 adet araç ve 3 adet iş makinasının ihalesi 01.02.2022 tarih ve saat 14:00’de Belediye Başkanlık Binasında Encümen Odası’nda yapılacak.
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL bedel mukabilinde ihale dosyasını satın alarak ihaleye katılabilir.
İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
Kanuni ikametgâh adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı,
Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorlarsa noterce tasdik edilmiş vekâletname,
Şartnameyi satın aldığına dair belge,
İmza sirküsü veya beyannamesi (noter tasdikli),
Adli ve sicil kaydı,
Beşikdüzü Belediyesinden alınacak borcu yoktur kağıdı.
İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
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