Belediye çöplüğündeki yangın nedeniyle yüzlerce dönüm ekili arazi kül oldu!

Elazığ'ın Palu İlçesinde, Palu Belediyesine ait çöplerin döküldüğü yerde çıkan yangın ekinlere sıçraması sonucu yüzlerce dönüm arazi kül oldu.

Yangın Palu İlçesi Maço Mevkii'nde, Palu Belediyesi çöp dökme yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Belediyeye ait çöplerin döküldüğü yerde sıcakların etkisi ile yangın çıktı. Çıkan yangın ekili arazilere sıçradı. Rüzgârın etkisi ile yangın hızla yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonucu yangın saatler sonra söndürüldü. Yüzlerce dönüm arazide bulunan ekinler kül oldu.

Tarlaların yanı başında bulunan çöplük nedeniyle sürekli olarak yangınların çıktığı ve tarlalara zarar verdiği için çiftçilerin bu konu da şikayetçi oldukları öğrenildi. (İLKHA)

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