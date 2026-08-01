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Aktüel Belediye çalışanı sağlık çalışanı oldu Zabıta üniforması yerine doktor gömleği giydi
Aktüel

Belediye çalışanı sağlık çalışanı oldu Zabıta üniforması yerine doktor gömleği giydi

Yeniakit Publisher
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Belediye çalışanı sağlık çalışanı oldu Zabıta üniforması yerine doktor gömleği giydi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevliyken tıp fakültesini bitiren Şemsettin Demir, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine doktor olarak atandı. Demir, yıllarca giydiği zabıta yeleğini çıkarırken, Başkan İpek tarafından kendisine doktor önlüğü giydirildi ve boynuna stetoskop takıldı.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demir için belediye binasında veda ve tebrik töreni düzenlendi. Törene, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, Başkan Vekili Nevzat Kılıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı.

Törende konuşan Şemsettin Demir, görev yaptığı süre boyunca hem çalışıp hem de eğitimini sürdürdüğünü belirterek, bu süreçte kendisine destek olan Belediye Başkanı Zeyni İpek'e, belediye yöneticilerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Programda duygusal anlar yaşandı. Demir, yıllarca giydiği zabıta yeleğini çıkarırken, Başkan İpek tarafından kendisine doktor önlüğü giydirildi ve boynuna stetoskop takıldı.

Belediye Başkanı Zeyni İpek, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şemsettin kardeşimizin hem çalışıp hem de eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atanması bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu başarı, azim ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, yeni görev yeri olan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üstün başarılar diliyorum. Yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum."

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