Kapadokya'da kartpostallık sabah! Bu manzara için kilometrelerce yol geldiler
Balon Festivali'nin başlamasıyla Kapadokya semaları rengârenk balonlarla kaplandı. Gün doğumunda ortaya çıkan eşsiz görüntüler ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
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Balon Festivali'nin başlamasıyla Kapadokya semaları rengârenk balonlarla kaplandı. Gün doğumunda ortaya çıkan eşsiz görüntüler ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
Kapadokya'da başlayan Balon Festivali, gün doğumunun ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi adeta açık hava masalına dönüştürdü. Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında aynı anda yükselen yüzlerce sıcak hava balonu gökyüzünü rengârenk bir tabloya çevirirken, ortaya çıkan eşsiz manzara yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekti.
Festival kapsamında düzenlenecek konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösterilerle Kapadokya'nın önümüzdeki günlerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Gün doğumuyla birlikte onlarca sıcak hava balonu, peribacalarının üzerinde peş peşe gökyüzüne yükselirken, ortaya çıkan eşsiz manzara yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Festival kapsamında farklı renk ve tasarımlara sahip özel şekilli balonlar, Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında süzüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan uçuşlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken, bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da Kapadokya'nın kartpostallık manzaralarını görüntülemek için günün ilk saatlerinden itibaren seyir noktalarını doldurdu.
Dünyanın sıcak hava balonculuğunda önde gelen destinasyonları arasında gösterilen Kapadokya'da festival boyunca balon gösterilerinin yanı sıra konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar da gerçekleştirilecek.
Festivalin, yaz sezonunda bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumların şekillendirdiği peribacaları, kaya oyma kiliseleri ve benzersiz vadileriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.
Rengârenk balonların bu eşsiz coğrafyayla buluştuğu festival ise bölgenin tanıtımına katkı sunarken, ziyaretçilere de unutulmaz anlar yaşatıyor.
Kaynak: Haber: Ömer Hamza Yıldız Fotoğraflar: İhsan Sercan Özkurnazlı
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