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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'den döviz hamlesi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'den döviz hamlesi

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Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'den döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, firmalara sağlanan döviz dönüşüm desteğini üretim ve katma değer odaklı yeniden yapılandırdı. Döviz almama taahhüdünün kaldırıldığı yeni sistem 1 Ekim’de devreye girecek.

TCMB’nin döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlayan destek mekanizmasında kapsamlı değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle firmaların yararlanabileceği destek, oluşturdukları katma değerle ilişkilendirildi.

Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.

Firmaların katma değeri, karlılıkları ve iş gücü maliyetleri üzerinden hesaplanacak. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.

Döviz almama taahhüdü kalktı, yerine döviz pozisyonu şartı getirildi

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi, döviz dönüşüm desteğinden faydalanacak firmalar için döviz almama taahhüdü yerine döviz pozisyonlarına dayalı bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, firmaların döviz pozisyonları döviz dönüşüm desteği başvurusu öncesinde Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı geçemeyecek.

Uygulamanın etkin şekilde yürütülmesinde önemli rolü olan bankaların aracılık işlevleri güçlendirildi ve uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik ilave tedbirler alındı.

Bu değişiklikler 1 Ekim'de uygulanmaya başlanacak. Düzenlemenin ayrıntıları, Uygulama Talimatı'nda yer alacak.

Yüzde 3 destek ödemesinin ve yüzde 35 ihracat bedeli satış yükümlülüğünün süresi uzatıldı

Tebliğle, döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak düzenlenirken, yüzde 3 destek ödemesi ile ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 35 olarak uygulanmasına ilişkin geçici sürenin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı. Geçici uygulamaların süresi 31 Temmuz'da doluyordu.

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