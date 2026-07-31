ABD'nin F-35 uçağı askeri üs yakınlarına çakıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego’da bulunan Miramar Hava Üssü’nde korkunç bir kaza meydana geldi. ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı üste henüz bilinmeyen nedenle düştü.

PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA KURTULDU

İsimsiz yetkililer, kazanın yerel saatle yaklaşık 10.00’da (TSİ 20.00/ 1700 GMT) meydana geldiğini, pilotun ise fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "MCAS Miramar yakınlarında bir Deniz Piyadeleri F-35B uçağının karıştığı 'A Sınıfı' bir kazayı doğrulayabiliriz. Pilot fırlatma koltuğuyla ayrıldı ve kurtarıldı. Kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada dolaşan videolarda kaza alanından yoğun dumanların yükseldiği görülürken, itfaiye ekipleri de uçağı çevreleyen alevleri söndürmek için çalışma yürüttü.