ABD'de enfeksiyon alarmı: Vaka sayısı 18 bini aştı

ABD'de parazit kaynaklı bağırsak hastalığı "siklosporiyazis" nedeniyle vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke genelinde 45 eyalette 18 binden fazla vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Hastaların bir bölümünün tedavi altına alındığı belirtilirken, yetkililer özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyveler konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Şiddetli ishale yol açan, parazit kaynaklı bağırsak hastalığı "siklosporiyazis" vakalarının sayısının 45 eyalette 18 bini aştığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) açıklamasına göre, parazitik bir bağırsak enfeksiyonu "siklosporiyazis" vakaları ülke genelinde yayılıyor.

Buna göre, mayıstan itibaren laboratuvar ortamında saptanmış 6 bin 707 yerel siklosporiyazis vakası bildirilirken, bunların 423'ü için hastane yatışı verildi.

Laboratuvar ortamında doğrulanmamış ve daha fazla analiz gerektiren 11 bin 500'den fazla ek "siklosporiyazis" vakası da kayda geçti. Böylelikle ABD genelinde "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı.

9 EYALETTE ŞÜPHELİ HASTALIK

ABD basınında, "siklosporiyazis" vakalarının 9 eyalette bazı restoranlarda "doğranmış buzdağı marulundan" kaynaklandığının saptandığı belirtildi.

Parazit kaynaklı bağırsak hastalığı olarak bilinen "siklosporiyazis", kirli su veya insan dışkısı bulaşmasını içeren uygunsuz gıda işleme yöntemleri yoluyla özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyve ürünleri gibi gıdalarla bulaşabiliyor.

Şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis", mikroskobik bir parazit olan "Cyclospora" kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor.