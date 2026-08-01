Otobüslerde dondurma ikramdı, şimdi kek bile yok

Türkiye Otobüs İşletmecileri Federasyonu (TOFED) Malatya Şube Başkanı ve Malatya Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Fatih Bay, artan maliyetler karşısında ikramlarda kısıtlamanın normal olduğuna vurgu yaptı. Mazot, otoyol, köprü gibi çıktıların yanı sıra seyahat uygulamalarından satılan biletlerdeki yüksek komisyonlarına sitem eden Dernek Başkanı Bay, şöyle devam etti ‘Araçlar boş gidip geliyor, yolcu yok. Yazıhaneciler de perişan, bitti, otobüsçüler de bitiyor. Yine iyi otobüslerde sıcak soğuk ikram veriliyor. Seyahat uygulamaları yüzde 13 komisyon alıyor, hiç ellerini sıcaktan soğuğa vurmadan. Millet de sağ olsun firmada aynı fiyat olmasına rağmen uygulamalardan bilet alıyor.